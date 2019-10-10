Украина не хочет публикации переговоров Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с росийским лидером. По его словам, ее разглашение не приведет к положительному результату.

По мнению Зеленского, публикация стенограммы не приведёт к продолжению встреч с Владимиром Путиным. Более того, это поставит крест на дальнейших переговорах по обмену удерживаемыми лицами. А это не нужно но Киеву, ни Москве, пишет «РИА Новости».

«Я не буду ничего опубликовывать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», - заявил Зеленский в ходе своей десятичасовой пресс-конференции с журналистами.

Украинский лидер в ходе общения со СМИ также рассказал, что хочет вернуть возвращение Крыма в состав страны в повестку встречи в «нормандском формате».