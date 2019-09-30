Украина хочет в ЕС и НАТО в ближайшие пять лет

Украина хочет в ЕС и НАТО в ближайшие пять лет

politobzor.net

Украина должна достигнуть необходимых для вступления в Евросоюз и НАТО критериев в течение ближайших пяти лет. Это следует из программы действий кабинета министров.


В документе речь идет о планах Киева по вступлению Украины в ЕС. Правительство будет осуществлять необходимые реформы во всех секторах, охваченных соглашением об ассоциации. Кабмин намерен обеспечить рост прямых инвестиций из стран ЕС и увеличить финансовую помощь Евросоюза для Украины.

Будут внедрятся новые программы подготовки офицерского состава с изучением иностранного языка. Планируется продолжать совместные учения и тренинги ВСУ с подразделениями Североатлантического альянса. Также отмечается, что Украина в дальнейшем готова вносить свой вклад в операции НАТО, пишет «РИА Новости».

Отметим, что ранее со стороны руководства НАТО, в частности бывшего генерального секретаря организации Андерса Фог Расмуссена до Киева доводилось требование достижения ряда важных критериев, позволяющих стать частью альянса. По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет Украина однозначно не сможет рассчитывать на членство в НАТО.

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Места: Украина
События: политика
Организации: НАТО
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