У Украины нет шансов на вступление в НАТО из-за оборонных возможностей России, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, Киеву попросту нечего предложить Вашингтону, кроме неудачного военного опыта.

«Если Украина будет прикрывать американские военные тылы, это будет и смешно, и забавно. Ради Бога, пусть подписывают соглашение. Но пока в Крыму стоит Черноморский флот, пока укреплены западные границы России, любые спекуляции о вступлении Украины в НАТО и двусторонних соглашениях остаются спекуляциями», — заявил военный эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Михайлов напомнил, что североатлантический альянс и так располагает базами на Украине, а всё, что сейчас есть у Киева — лишь обещания от ЕС и НАТО.

Отметим, что ранее со стороны руководства НАТО, в частности бывшего генерального секретаря организации Андерса Фог Расмуссена до Киева доводилось требование достижения ряда важных критериев, позволяющих стать частью альянса. По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет Украина однозначно не сможет рассчитывать на членство в НАТО.