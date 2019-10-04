Украина готовится к новому обмену с Россией

Россия и Украина планируют провести новый обмен удерживаемыми лицами уже на следующей неделе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в ближайшее время и «это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», пишет РБК.

Ранее два государства уже совершили свой первый обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди участвующих оказался украинский журналист Кирилл Вышинский и украинский режиссёр Олег Сенцов.

Прибывших украинцев встретил президент страны Владимир Зеленский в аэропорту. Россияне прибыли в московский аэропорт «Внуково», где их встретили члены семьи.