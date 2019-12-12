Украина даром продала Китаю остатки советских технологий

Украина, сама того не желая, создала мощного конкурента в лице Китая после передачи ему разработанных в СССР технологий производства авиационных газотурбинных двигателей, которые выпускали на заводе «Мотор Сич». Сейчас аналогичное предприятие строится в Чунцине, а произведенные на нем двигатели КНР сможет использовать как на военных, так и на гражданских самолетах.

Китай приступил к строительству завода в 2015 году. Он рассчитан на производство 1000 двигателей в год. При этом в стране эксплуатируется более 1200 единиц 13 типов авиационных двигателей «Мотор Сич». За сделку Киев получил 250 млн долларов, которые планировали направить на модернизацию запорожского предприятия.

Недавно китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций запорожского завода. Таким образом, Китай практически поглотил украинское предприятие и стал очень сильным конкурентом, победить которого шансов почти нет, пишет «ПолитЭксперт».

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