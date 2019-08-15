США повесили на РФ кражу технологий гиперзвукового оружия

Россия создает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных технологиях США. Об этом сказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, комментируя взрыв в Северодвинске.

Он отметил, что Россия тратит немало средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки ядерных боеголовок. Однако при этом используются технологии, «многие из которых были украдены у США».

Болтон указал, что инцидент в Северодвинске демонстрирует попытки России произвести прогресс в возможностях по доставке ядерного оружия, передает «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США обладают технологией, аналогичной той, которая привела к взрыву в Северодвинске, но более продвинутой.