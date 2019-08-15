США повесили на РФ кражу технологий гиперзвукового оружия

США повесили на РФ кражу технологий гиперзвукового оружия

Минобороны РФ

Россия создает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных технологиях США. Об этом сказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, комментируя взрыв в Северодвинске.

Он отметил, что Россия тратит немало средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки ядерных боеголовок. Однако при этом используются технологии, «многие из которых были украдены у США».

Болтон указал, что инцидент в Северодвинске демонстрирует попытки России произвести прогресс в возможностях по доставке ядерного оружия, передает «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США обладают технологией, аналогичной той, которая привела к взрыву в Северодвинске, но более продвинутой.

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Места: Россия, США
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