Трамп узнал о взорвавшемся в Северодвинске «Буревестнике»

США «многое узнали» в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп.

Он не поделился, какие выводы сделала Америка из случившегося, но отметил, что взрыв произошел при испытаниях ракеты с ядерной установкой «Буревестник», пишет РБК. Аналогичные технологии, «хотя и более продвинутые», есть у США, подчеркнул Трамп.

«Взрыв российского Skyfall («Буревестник» по классификации НАТО) заставил многих поволноваться касательно загрязнения воздуха в районе испытания и на большом расстоянии от них», — заявил он.

Ранее о том, что на полигоне в Северодвинске взорвался «Буревестник», писала газета The New York Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США. Об этой ракете президент России Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию. У нее неограниченный радиус действия, а траектория полета непредсказуема.

Напомним, взрыв произошел 8 августа. В результате погибли пятеро сотрудников «Росатома», 33 человека пострадали. Сообщалось, что пострадавшие при взрыве сильно облучены. В Северодвинске временно был повышен уровень радиации.

