Погибшие в Северодвинске испытывали «новое специзделие»

Сотрудники «Росатома» погибли в Северодвинске при испытании «нового специзделия». Об этом сказал глава госкорпорации Алексей Лихачев на прощании с ними.

«Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», — приводятся слова Лихачева в сообщении. Он отметил, что подвиг сотрудников войдет в историю отрасли.

Сотрудникам предприятия, получившим травмы, оказывается лучшая медицинская помощь, пишет РИА Новости.

Напомним, что специзделиями в оборонно-промышленном комплексе называют образцы вооружений и военной техники.

8 августа около Северодвинска произошел взрыв на военном полигоне. В Минобороны заявляли, что ЧП случилось во время испытаний реактивного жидкостного двигателя.