«Росатом» рассказал детали взрыва на военном полигоне

Взрыв на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек, произошел во время испытания ракеты на морской платформе, пояснили в «Росатоме».

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», - сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций госкорпорации.

Взрыв на полигоне произошел 8 августа при испытании реактивного двигателя на жидком топливе. В результате погибли 2 сотрудника Минобороны и 5 испытателей «Росатома».

Представитель корпорации заявил, что «имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий». В компании пообещали оказывать финансовую помощь семьям погибших.

Прощание с сотрудниками «Росатома» состоится 12 августа.

Кроме этого, при взрыве пострадали еще 6 человек. Сейчас они доставлены в Москву с сильнейшим облучением радиацией. Издание Baza сообщало, что их доставляли в машинах реанимации, обмотанных защитной пленкой. Сопровождающие врачи были одеты в химкостюмы.

После взрыва был зафиксирован скачок уровня радиации, а власти запретили судоходство в некоторых частях Белого моря на месяц. Несмотря на это российские военные заявляют, что уровень радиации остался на нормальном уровне.