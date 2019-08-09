Пострадавших на ракетном полигоне доставили в Москву

Все шестеро пострадавших при взрыве на военном полигоне в Северодвинске доставлены в Москву с сильным облучением радиацией. Их транспортировали двумя самолетами.

По данным издания Baza, в государственный биофизический центр имени Бурназяна Игоря Березина, Сергея Плаксина, Алексея Перепелкина, Дмитрия Абалина, Александра Манюсина и Сергея Гришина доставляли в машинах реанимации, обмотанных защитной пленкой. Сопровождающие врачи были одеты в химкостюмы.

После госпитализации всю одежду раненых сожгли, рассказали изданию источники в Минобороны.

Взрыв на полигоне произошел 8 августа при испытании реактивного двигателя на жидком топливе. В результате погибли два человека.

Москва зафиксировала скачок уровня радиации, а власти запретили судоходство в некоторых частях Белого моря на месяц. Несмотря на это российские военные заявляют, что уровень радиации остался на нормальном уровне.