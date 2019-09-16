Укороченную до 4 дней рабочую неделю «протестируют» в РФ

Российские чиновники собираются «протестировать» укороченную до четырех дней рабочую неделю. Детали запуска соответствующего эксперимента обсудят на совещании в Минтруде, которое состоится на этой неделе.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Петр Засельский. Он отметил, что переход на «четырехдневку» станет возможен после того, как «тестовую» сокращенную рабочую неделю опробуют в большинстве компаний.

Речь идет о предприятиях из нацпроекта о производительности труда, куда входят 266 компаний малого и среднего бизнеса. Как пишут «Известия» со ссылкой на чиновника, четких параметров перехода пока нет.

Напомним, по Трудовому кодексу продолжительность рабочей недели для сотрудника должна составлять 40 часов.