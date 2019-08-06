В России стремительно заканчивается рабочая сила

С начала 2019 года в России увеличились темпы падения количества трудоспособного или ищущего работу населения. Только за первый квартал рабочей силы стало на 0,8 млн человек меньше.

Такие данные следуют из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Для сравнения, за весь 2018 год сокращение составило 0,1 млн.

Снижение численности рабочего населения не стало неожиданностью: эта тенденция соответствует демографическим показателям и обусловлена снижением экономической активности людей старшего возраста, пишет Lenta.ru. По словам социологов, эти показатели вернули Россию к данным 2005 года.

На сегодняшний день в России 75 млн человек трудоспособного населения.