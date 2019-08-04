До 15 миллионов россиян могут остаться без работы

До 15 миллионов россиян в будущем из-за автоматизации могут лишиться работы, которая не требует знаний или эмпатии, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — уточнил политик порталу «URA.RU».

По мнению депутата, исчезновение профессий происходит на фоне четвертой промышленной революции, где к работе прежде всего относятся как к творчеству. По его мнению, востребованными останутся профессии, где работник должен проявлять эмпатию и сопереживание или где требуется применение знаний.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда заявили, что учитель средней школы и бухгалтер являются сейчас самыми невостребованными профессиями в России.