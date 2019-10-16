В США указали на отсутствие у РФ возможностей для миссии на Луну

В США указали на отсутствие у РФ возможностей для миссии на Луну

Pixabay

Россия не сможет доставить на Луну роботов, а за заявлением о создании семейства антропоморфных аппаратов для работы в космосе стоит попытка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выстроить хорошие отношения с премьер-министром Дмитрием Медведевым. О финансировании проекта речи не идет.

Об этом сказал американский журналист Эрик Бергер, комментируя планы России отправить на Луну внука робота FEDOR.

«Есть серьезные вопросы о финансировании такой кампании в России, а также технические вопросы о том, сможет ли «Роскосмос» выполнить межпланетную миссию», - цитирует журналиста Lenta.ru.

Напомним, Россия планирует через 3-4 года доставить на Луну планетоход в виде ровера с туловищем от робота FEDOR. В январе 2019 года Медведев заявил, что «Роскосмосу» нужно «меньше говорить и больше делать».

Россия совершила успешную посадку на Луну в 1976 году. По итогам миссии Луна-24 на Землю был доставлен фрагмент лунного реголита массой 170 граммов.

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