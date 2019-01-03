Китай совершил приземление на обратной стороне Луны

Космический аппарат «Чанъэ-4» в четверг совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение. Это первая мягкая посадка на обратной стороне земного спутника в истории человечества.

«Это позволило установить связь между Землей и ее естественным спутником, а также открыть новую главу в исследовании Луны», - сообщило телевидение Китая.

Аппарат «Чанъэ-4», состоящий из лунохода и автоматического посадочного модуля, был запущен 8 декабря. 12 декабря он вышел на лунную орбиту, а 30 декабря вышел на орбиту, с которой впоследствии и было осуществлено приземление на лунную поверхность.

Луна всегда повёрнута к Земле одной стороной. Обратная сторона долгое время оставалась малоизученной. Но теперь, как заявляют китайцы, в истории исследования земного спутника открыта новая глава.