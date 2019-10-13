Ужин в московском ресторане закончился стрельбой
Конфликт между двумя посетителями ресторана на Большой Ордынке в Москве закончился стрельбой.
По имеющейся информации, инцидент произошел накануне примерно в 21.00. Мужчины что-то не поделили между собой, и один из них выстрелил в другого из травматического пистолета.
В итоге стрелок уехал в полицию для выяснений обстоятельств, а получивший ранение — в ближайшее медучреждение, передает РИА «Новости».
Ранее перестрелку устроили влиятельные чиновники Афганистана.
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