Угрожавшего пистолетом мужчину застрелил сотрудник ДПС

Сотрудник полиции в Ростовской области застрелил мужчину, который угрожал оружием инспектору ДПС.

Инцидент произошел 3 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола об административном правонарушении к полицейским подошел мужчина и потребовал отпустить нарушителя ПДД.

На поясе у подошедшего был нож, сотрудники МВД потребовали предъявить документы. Мужчина не ответил на требования полицейских, достал предмет, похожий на пистолет «Макарова» и стал угрожать, направив оружие в голову сотрудника.

Сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из табельного пистолета предупредительный выстрел в воздух. Мужчина проигнорировал требования и полицейский открыл огонь на поражение. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Им оказался 24-летний местный житель, пишут «Известия».

Ранее в Екатеринбурге сотрудник полиции застрелил мужчину, задержанного по подозрению в хранении наркотиков. Нарушитель сначала пытался сбежать, а затем попытался отобрать у силовика табельное оружие.

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