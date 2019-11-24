На Урале силовик застрелил задержанного с наркотиками

В Екатеринбурге сотрудник полиции застрелил мужчину, задержанного по подозрению в хранении наркотиков. Нарушитель сначала пытался сбежать, а затем попытался отобрать у силовика табельное оружие.

Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, ранним утром 24 ноября на улице Халтурина наряд патрульно-постовой службы задержал мужчину 1991 года рождения за хранение наркотиков.

Подозреваемый от медицинского освидетельствования отказался и попытался сбежать. Когда лейтенант полиции догнал нарушителя, между ними завязалась борьба.

В ходе потасовки злоумышленник попытался отобрать у патрульного табельное оружие, в ответ на это полицейский сделал предупреждающий выстрел в воздух. Нападавшего это не остановило.

После этого силовик сделал еще один выстрел, который стал для мужчины смертельным.

Отмечается, что сам лейтенант также пострадал в потасовке. Сейчас он с травмами руки и сотрясением головного мозга находится в больнице, передает РБК.

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