Пьяный петербургский силовик напал на взрослых и ребенка

Пьяный петербургский силовик напал на взрослых и ребенка

Фото: Ura.news

В Ленинградской области пьяный сотрудник петербургского управления ГИБДД Олег Аронов избил двоих мужчин и «попытался придушить» подростка.

Инцидент произошел во дворе школы №695 на Артиллерийской улице в Пушкине. Очевидцы утверждают, что пьяный мужчина вышел из машины SsangYong и напал на прохожих.

Однако прибывшие по вызову полицейские посмотрели на его «корочки» и задерживать не стали. После этого нападавший спокойно покинул место происшествия, а его машину позднее увезли на эвакуаторе.

Как сообщает «Фонтанка», данный автомобиль зарегистрирован на 67-летнего жителя Пушкина, который сказал, что машиной пользуется его бывший зять — 36-летний сотрудник ГИБДД Олег Аронов. Как пояснил собеседник издания, полицейский отказался возвращать ему машину после развода.

На странице Олега Аронова «Вконтакте» в графе «место работы» указано главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее пьяный магаданец захватил заложницу и требовал еду и алкоголь.

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