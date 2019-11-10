Пьяный магаданец захватил заложницу и требовал еще выпивки
Полицейские Магадана задержали 21-летнего молодого человека, который убил своего знакомого, а его девушку взял в заложники, требуя алкоголь, еду и машину.
Инцидент произошел накануне вечером в квартире на улице Зайцева.
Задержанный парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения убил своего 27-летнего знакомого, после чего взял в заложники 18-летнюю девушку.
Когда на место происшествия прибили полицейские, юноша стал требовать у правоохранителей алкоголь, продукты и автомобиль.
Сотрудники органов применили спецсредства и огнестрельное оружие, злоумышленник был задержан. Девушка не пострадала.
Сейчас по факту случившегося завели уголовные дела по части 1 статьи 105 («Убийство») и пунктам «в», «г», части 2 статьи УК РФ («Захват заложника»).
Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по региону.
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