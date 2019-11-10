Пьяный магаданец захватил заложницу и требовал еще выпивки

Полицейские Магадана задержали 21-летнего молодого человека, который убил своего знакомого, а его девушку взял в заложники, требуя алкоголь, еду и машину.

Инцидент произошел накануне вечером в квартире на улице Зайцева.

Задержанный парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения убил своего 27-летнего знакомого, после чего взял в заложники 18-летнюю девушку.

Когда на место происшествия прибили полицейские, юноша стал требовать у правоохранителей алкоголь, продукты и автомобиль.

Сотрудники органов применили спецсредства и огнестрельное оружие, злоумышленник был задержан. Девушка не пострадала.

Сейчас по факту случившегося завели уголовные дела по части 1 статьи 105 («Убийство») и пунктам «в», «г», части 2 статьи УК РФ («Захват заложника»).

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по региону.

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