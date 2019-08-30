В Уганде умерла заболевшая Эболой девочка
В Уганде умерла девочка, заразившаяся смертельным вирусом лихорадки Эбола. Родители ребенка в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.
Девятилетняя девочка вместе с родителями приехала в Уганду из Демократической Республики Конго, в которой зафиксирована вспышка заболеваний.
Эпидемия Эболы началась в Западной Африке в 2015 году, тогда заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тыс. скончались, пишут РИА Новости.
Вспышка Эболы - это чрезвычайная ситуация международного масштаба, принимая во внимание иммиграцию и туризм.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки геморрагической лихорадки Эбола в Конго скончались 49 человек.
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