В Уганде умерла заболевшая Эболой девочка

В Уганде умерла девочка, заразившаяся смертельным вирусом лихорадки Эбола. Родители ребенка в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.

Девятилетняя девочка вместе с родителями приехала в Уганду из Демократической Республики Конго, в которой зафиксирована вспышка заболеваний.

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке в 2015 году, тогда заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тыс. скончались, пишут РИА Новости.

Вспышка Эболы - это чрезвычайная ситуация международного масштаба, принимая во внимание иммиграцию и туризм.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки геморрагической лихорадки Эбола в Конго скончались 49 человек.