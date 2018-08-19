Число погибших из-за вспышки Эболы в Конго достигло 49 человек

Из-за вспышки геморрагической лихорадки Эбола в Конго скончались 49 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

На данный момент известно о 63 случаях заболевания, еще 27 человек находятся под наблюдением. Вспышка была зафиксирована 1 августа, после чего ВОЗ организовала вакцинацию населения. Вакцину от вируса получили 500 человек, передает РИА Новости.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о возможности оказать помощь пострадавшим в борьбе с опасным вирусом.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, поражает как людей, так и животных. В 2015 году заболевание диагностировали у 28,6 тыс. человек, 11,3 тыс. из них скончались.