Число погибших из-за вспышки Эболы в Конго достигло 49 человек
Из-за вспышки геморрагической лихорадки Эбола в Конго скончались 49 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
На данный момент известно о 63 случаях заболевания, еще 27 человек находятся под наблюдением. Вспышка была зафиксирована 1 августа, после чего ВОЗ организовала вакцинацию населения. Вакцину от вируса получили 500 человек, передает РИА Новости.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о возможности оказать помощь пострадавшим в борьбе с опасным вирусом.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, поражает как людей, так и животных. В 2015 году заболевание диагностировали у 28,6 тыс. человек, 11,3 тыс. из них скончались.
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