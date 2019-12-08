В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери. Женщина скончалась от хронического заболевания, когда находилась дома с сыном.

Ребенок не мог говорить, поэтому он пытался привлечь внимание соседей шумом, однако они не обратили на это внимания.

Через какое-то время мальчик смог выбраться на коляске на кухню. Он открыл кран с водой, однако упал с коляски. Вода хлынула через край раковины и затопила кухню.

Семья жила на первом этаже, так что никто не заметил, как вода затопила подвал. По предварительным причинам, мальчик скончался от переохлаждения.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи, пишет Udm-info.

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