В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери. Женщина скончалась от хронического заболевания, когда находилась дома с сыном.
Ребенок не мог говорить, поэтому он пытался привлечь внимание соседей шумом, однако они не обратили на это внимания.
Через какое-то время мальчик смог выбраться на коляске на кухню. Он открыл кран с водой, однако упал с коляски. Вода хлынула через край раковины и затопила кухню.
Семья жила на первом этаже, так что никто не заметил, как вода затопила подвал. По предварительным причинам, мальчик скончался от переохлаждения.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи, пишет Udm-info.
Ранее в Якутске мужчина полез за валенками, которые уронил в вентиляцию, провалился в шахту и застрял.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.