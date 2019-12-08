Спасая валенки мужчина пролетел 28 метров по вентиляции

В Якутске мужчина полез за валенками, которые уронил в вентиляцию, провалился в шахту и застрял. Инцидент произошел в одном из домов по Сергеляхскому шоссе.

Как пишет «ЯСИА» со ссылкой на пресс-службу республиканской службы спасения, в момент происшествия мужчина находился на техническом отсеке десятого этажа, в какой-то момент он уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 метров.

Мужчина застрял в районе первого этажа вниз головой. Он выжил, т.к. к низу шахта сужается, что замедлило скорость падения. Падение также смягчили упавшие вниз валенки.

Спасателей вызвали соседи мужчины, услышавшие крик о помощи из стены на первом этаже дома. Спасатели достали мужчину и передали его врачам.

Ранее в Улан-Удэ пятилетний ребенок, оставленный один дома, пошел на поиски родителей в окно.

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