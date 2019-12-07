Оставленный дома ребенок бросился на поиски родителей в окно

Сегодня около двух часов ночи возле многоквартирного дома в 140-м квартале в Улан-Удэ прохожие нашли пятилетнего мальчика с травмами. Прибывшие к месту происшествия врачи госпитализировали малыша с переломом ноги.

Около пяти утра в полицию позвонила 27-летняя мать ребенка и сообщила о его пропаже. Женщина рассказала, что они с мужем оставили мальчика дома на ночь, а сами ушли в гости. Вернувшись утром домой, родители не нашли сына и обратились к правоохранителям.

Как выяснилось позднее, мальчик проснулся посреди ночи и не обнаружил в квартире своих родителей. Ребенок самостоятельно оделся и хотел пойти их искать. Однако, открыть входную дверь мальчик не смог, поэтому выпрыгнул в окно со второго этажа, пишет Znak.

Как отмечается, никаких жалоб на семью не было, на учете она не состояла. Сейчас в отношении родителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

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