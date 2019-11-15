Сбербанк собирает биометрию клиентов через смартфоны

Сбербанк начал собирать биометрические данные своих клиентов через смартфоны.

Такая функция появилась в мобильном приложении банка. Клиенты финансовой организации могут записать образцы голоса и снимка лица. Однако их придется подтверждать через колл-центр и посещение отделения. При этом данные будут использоваться только Сбербанком, в Единую биометрическую систему их передавать не планируют.

Согласно требованию Центробанка России, все банки с универсальной лицензией должны полностью оборудовать свои отделения для сбора биометрии до конца текущего года. По последним данным, количество слепков в Единой биометрической системе исчисляется десятками тысяч. В собственной системе Сбербанка счет идет на миллионы, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что предлагаемые «Сбербанком» биометрические системы оплаты покупок не уберегут клиентов от мошенников, заявила «Русской Планете» вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елена Чижевская.

Ранее главный коммерческий банк страны объявил о готовности внедрить технологии оплаты товаров в магазинах по отпечатку пальцев и изображению лица. Банковская карта для таких расчётов не понадобится вовсе. На официальном сайте Сбера уже размешены и правила взаимодействия банка с торговыми точками. При этом зарегистрироваться в системе покупатели смогут прямо в магазине ― предъявив карту и сдав отпечаток пальца.

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