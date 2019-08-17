Мошенники начнут охотиться за пальцами клиентов «Сбербанка»

Предлагаемые «Сбербанком» биометрические системы оплаты покупок не уберегут клиентов от мошенников, заявила «Русской Планете» вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елена Чижевская.

Ранее главный коммерческий банк страны объявил о готовности внедрить технологии оплаты товаров в магазинах по отпечатку пальцев и изображению лица. Банковская карта для таких расчётов не понадобится вовсе. На официальном сайте Сбера уже размешены и правила взаимодействия банка с торговыми точками. При этом зарегистрироваться в системе покупатели смогут прямо в магазине ― предъявив карту и сдав отпечаток пальца.

«Биометрические сканеры можно обмануть при помощи силиконового лица или пальца, ― говорит Чижевская. ― Мы будем наблюдать попытки хакеров атаковать эту технологию, а после видеть новые формы защиты, это неизбежно. Кроме того, как и всё новое внедряемое эта система будет первое время давать сбои».

Одним из минусов предлагаемой «Сбербанком» биометрической системы оплаты является, по мнению эксперта, то, что операцию возврата денег она обработать не сможет, так что пластиковую карту покупателю всё равно придётся на всякий случай носить с собой.

Наконец, главная проблема биометрии ― её компрометация, считает Елена Чижевская. Например, при получении злоумышленниками силиконового слепка пальца. «Если у человека украли кредитную карту, банк её блокирует и перевыпускает новую. К сожалению, с биометрическими системами все не так просто. Замена биометрической характеристики человека в большинстве случаев невозможна», ― заключила эксперт.