Учитель обматерил школьника-коммуниста за спор с единороссом

В городе Шахты Ростовской области учитель школы № 1 Алексей Желтов ворвался на чужой урок и обматерил ученика 11-го класса, который поспорил с депутатом от «Единой России».

В тот день в школе проходил посещенный Дню Конституции открытый урок, на котором выступила депутат заксобрания области Екатерина Стенякина.

Как сообщает «Блокнот Шахты», в какой-то момент одиннадцатиклассник, у которого на груди был прикреплен значок КПРФ, вступил с депутатом в спор. Тогда Стенякина даже похалила ученика за смелость — он был единственным, кто не постеснялся высказать свое мнение.

Однако на следующий урок одиннадцатого класса ворвался их классный руководитель Алексей Желтов и направился к Даниилу.

«Ты, б… ть, идиот клинический! Этот человек [Стенякина] помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал х… тень нести: „Мы с Вами идеологические враги“… Тебя, козел, надо на учет ставить… Еще в прошлом году, когда ты покурил… Или ты, с. ка тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем», — орал Желтов.

В конце пламенной речи классный руководитель ударил школьника папкой с бумагами. Сейчас в школе проводится проверка по факту случившегося. Baza пишет, что Желтова уже отстранили от классного руководства, а также объявили ему выговор.

Ранее обиженный иркутский обком КПРФ потребовал отставки Владимира Путина и Дмитрия Медведева из-за увольнения Сергея Левченко с должности губернатора Иркутской области.

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