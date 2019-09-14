Ученый раскрыл способ изучения своего рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин рассказал, как по фамилии можно узнать происхождение своего рода.

По словам ученого, в первую очередь нужно расспросить своих старших родственников, а после — отправиться в архивы.

«Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу», — сообщил доктор исторических наук в интервью «Российской газете».

Помимо этого, отмечает ученый, необходимо учитывать то, что нужные документы, возможно, будет сложно расшифровать из-за их старины. Также велика вероятность столкнуться с мошенниками, которые составляют «липовые» родословные, притворяясь исследователями.

Господин Мосин напомнил, что одним из популярных путей образований фамилий раньше было наличие у человека какого-то отличительного признака — черты характера или личности.

«Кем были предки, чем они занимались, в какой местности жили. В иных случаях документы позволяют сделать это вплоть до эпохи Ивана Грозного. А кому посчастливится, копнуть и глубже», — заключил историк.

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