Учёные выявили три важнейших этапа старения

У человека есть три важнейших этапа старения в жизни. Ими оказались: 34, 60 и 78 лет.

Проанализировав данные анализов крови, группа ученых во главе с исследователями Университета Стэнфорда пришли к выводу, что глобальные изменения происходят примерно в 34, 60 и 78 лет. Именно в эти года происходит перестройка всего организма, пишет «Интерфакс».

В ходе исследования изучались данные 3000 белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Ранее учёные назвали безопасные нормы потребления спиртного из расчета на день. Немецкие специалисты считают, что если соблюдать дозировку, вред, оказываемый здоровью, будет минимальным.

Без значительного вреда для здоровья женщинам можно выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, что эквивалентно 0,3 литра пива или бокалу вина. Для мужчин суточный максимум – 24 г или 0,6 л пива.

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