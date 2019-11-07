Ученые выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет

Американские ученые впервые за 19 лет выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Он относится к подтипу вирусов, которые вызывают пандемию ВИЧ.

Ученые из университета Миссури вместе с компанией Abbott Laboratories исследовали три случая заболевания, которые были выявлены в Демократической республике Конго в 1989, 1990 и 2001 годах.

У заразившихся был новый штамм ВИЧ - он принадлежит к семейству М вида ВИЧ-1. Это первый вид вируса, обнаруженный после разработки принципов классификации подтипов ВИЧ в 2000 году.

У ВИЧ много разных подтипов. Со временем вирус меняется и мутирует.

Ученые успокаивают, что для беспокойства нет повода - новый штамм вируса лечится современными методами, пишет Lenta.ru. Открытие позволяет установить, как развивается ВИЧ, и впоследствии разработать более точные методики его диагностики.

Сейчас в мире живут около 36,7 млн человек с ВИЧ. К концу прошлого года в России насчитывалось 1 000 369 инфицированных.