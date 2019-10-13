Прокуратура не будет брать к себе на работу людей с ВИЧ

Генеральная прокуратура предложила запретить устраивать на работу в ведомство людей с ВИЧ-инфекцией, гепатитом, болезнью Паркинсона и рядом других.

В список заболеваний, с которыми в прокуратуру будет невозможно пойти работать, также попали болезнь Паркинсона, склероз, тяжелые нарушения слуха, хронические заболевания мышц, костей, суставов или отсутствие конечности, «значительно затрудняющее движение», отсутствие одного из органов, «приведшее к стойкому нарушению функционирования одной или нескольких систем организма», а также аналогичные последствия, наступившими в результате травмы.

Отметим, что в существующем сейчас перечне «запрещенных» заболеваний уже есть психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ, шизофрения, умственная отсталость, расстройства настроения, эпилепсия и активные формы туберкулеза.

В разговоре с РБК завотделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский напомнил о существовании закона «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции» — он запрещает ограничивать подобного рода профессиональную деятельность ВИЧ-инфицированным.

Напомним, в 2018 году от ВИЧ умерли 20 тысяч россиян. Это больше, чем от рака.