Ученые создали не портящиеся целый год яблоки
1 декабря на прилавках американских магазинов появился новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике целый год.
Как сообщает BBC, новый сорт получил название Cosmic Crisp («космически хрустящий»). При селекции были скрещены яблони сортов Honeycrisp и Enterprise.
Его создание заняло у ученых порядка 20 лет. Впервые вырастить Cosmic Crisp удалось в Университете штата Вашингтон в 1997 году.
По словам создателей, суперхрустящее яблоко будет относительно твердым, очень сочным и будет сочетать в себе сладость и кислинку.
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