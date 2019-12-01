Ученые создали не портящиеся целый год яблоки

1 декабря на прилавках американских магазинов появился новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике целый год.

Как сообщает BBC, новый сорт получил название Cosmic Crisp («космически хрустящий»). При селекции были скрещены яблони сортов Honeycrisp и Enterprise.

Его создание заняло у ученых порядка 20 лет. Впервые вырастить Cosmic Crisp удалось в Университете штата Вашингтон в 1997 году.

По словам создателей, суперхрустящее яблоко будет относительно твердым, очень сочным и будет сочетать в себе сладость и кислинку.

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