Ученые в России увеличили эффективность химиотерапии
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали способ повысить восприимчивость раковых клеток к противоопухолевым препаратам. С помощью нового метода увеличилась эффективность химиотерапии и отпала необходимость использовать большую дозировку.
Речь идет о препаратах с действующим веществом доксорубицин. Ученые обогатили переносящие препарат наночастицы фолиевой кислотой, которую раковые клетки поглощают в 100 раз активнее, чем обычные.
В 2017 году ученые провели эксперимент по связыванию доксорубицина с наночастицами нитрида бора. Он соединяется с препаратом благодаря схожей молекулярной структуре.
Наночастицы эффективно доставляли препарат в клетки и высвобождали его, блокируя распад вещества в кровотоке. За счет этого для лечения требуются более низкие дозировки препарата.
Ученым оставалось найти способ «заставить» раковые клетки поглощать вещество активнее, чтобы не вредить здоровым клеткам. Специалисты комбинировали свойства бора и фолиевой кислоты. В результате удалось увеличить точечность доставки препарата в больные клетки. Для подтверждения выводов ученые начали серию экспериментов с использованием человеческих раковых клеток.
Ранее в «МИСиС» сообщали о разработке «транспорта» для доставки в опухоль лекарства.
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