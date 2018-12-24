Ученые в РФ создали транспорт-убийцу для победы над раком

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и химики Российского технологического университате «МИРЭА» разработали инновационную систему для борьбы с онкологией.

Благодаря соединению молекулы-фотосенсибилизатора и магнитной наночастицы специалисты получили «локомотив», который может доставлять в опухоль лекарство и ликвидировать патологию.

Фотодинамическая терапия предусматривает лечение рака с помощью фотосенсибилизаторов и света с волнами определенной волны. Преобразователи, передающие энергию квантов света кислороду в тканях имеют свойство накапливаться в опухоли, а при воздействии света они вырабатывают особую форму кислорода, разрушающую раковые клетки, рассказал один из авторов исследования, сотрудник «МИРЭА», доктор химических наук Михаил Грин. Единственный недостаток такого метода – неконтролируемое накопление фотосенсибилизаторов в тканях.

Ранее при введении препарата с фотосенсибилизатором ученые не могли узнать, когда его концентрация достигнет необходимого количества. Поэтому фотодинамическую терапию прежде применяли исключительно для лечения рака кожи. Ученые «МИСиС» решили эту проблему с помощью инновационного препарата, который сочетает молекулы бактериохлорина и магнитные наночастицы. Теперь степень накопления лекарства в пораженном участке можно отслеживать с помощью МРТ.

«В целом этот подход представляется перспективным для тонкой настройки терапевтических комплексов и ощутимо масштабирует метод фотодинамической терапии», - рассказал один из авторов исследования, заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС», кандидат химических наук Максим Абакумов.

Ученые уже провели испытания, протестировав «световых киллеров» на лабораторных мышах. Специалисты успешно доставили в раковые клетки препарат и вызвали их гибель.