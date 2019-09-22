Ученые решили ввести в России «индекс самогона»

Институт социально-экономических исследований Финансового университета намерен ввести в России Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.

По словам главы института Алексея Зубца, из-за трудностей с деньгами россияне переходят с дорогого легального алкоголя на дешевое спиртное с черного рынка или на продукцию собственного производства.

Таким образом, рост потреблению такого алкоголя означает ухудшение ситуации с реальными доходами граждан, и наоборот.

«За последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности», — приводят слова Зубца «Известия».

Ученый прогнозирует в ближайшие месяцы рост реальных доходов россиян.

Ранее сообщалось, что сведения о доходах россиян передадут в специальные бюро кредитных историй, которые будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков вместо банков и сообщать им готовые показатели.