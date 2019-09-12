Бюро кредитных историй узнают доходы россиян

Сведения о доходах россиян передадут в специальные бюро кредитных историй, которые будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков вместо банков и сообщать им готовые показатели.

Соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По информации газеты «Известия», кредиторы предлагают предоставлять им показатели долговой нагрузки или данные для их расчета бесплатно и без разрешения заемщиков. По их словам, «большинство юристов» не относят эти сведения к персональным данным.

ВТБ такую инициативу воспринял положительно, отметив, что банк хочет получать такие данные на бесплатной основе или по минимальным расценкам. В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что эта информация должна предоставляться за плату, в противном случае бюро будут повышать стоимость других услуг, чтобы компенсировать расходы.

Однако и в Центробанке, и в Пенсионном фонде России напомнили, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина. По мнению представителей организаций, передача кредиторам показателей долговой нагрузки заемщиков станет нарушением их прав.

Ранее Минэкономики подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности», согласно которым кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Ввиду того, что долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, можно сказать, что речь идет о списании кредита.