Россиянам разрешат выкупать долги у банков

Минэкономики подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности», которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Ввиду того, что долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, можно сказать, что речь идет о списании кредита. Более того, если заёмщик или другое лицо перечислит кредитору указанную цену, то право требования перейдет к должнику и прекратится.

Согласно правкам ведомства, эти условия будут применимы к кредитам, по которым на момент заключения цессионного договора имеется просрочка не менее 30 календарных дней. При этом они не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства.

В ведомстве считают, что данный законопроект серьезно облегчит жизнь закредитованных граждан. Правозащитники и участники рынка менее оптимистичны. Первые считают, что поправками будут пользоваться мошенники, а вторые, что россияне начнут массово отказываться от выплаты долгов.

В конце июля министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что в четвертом квартале 2018 года третья часть кредитов была выдана домохозяйкам и людям, чей платеж по кредитам превышает 60% от их месячного дохода. Также он напомнил, что задолженность растет невиданными темпами - на 25% в год.

Орешкин выразил обеспокоенность закредитованностью населения России. По мнению министра, до 2022 года «мы не дотянем», поскольку экономическая ситуация рванёт уже через пару лет.