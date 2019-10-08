Ученые рассказали о роли грибов в профилактике рака

Регулярное употребление в пищу грибов снижает риск появления рака простаты. Такие результаты дало наблюдение за жителями Японии в возрасте от 40 до 79 лет на протяжении нескольких лет.

Ученые японского университета Тохоку провели многолетние исследования, наблюдая за состоянием здоровья почти 36,5 тысячи человек.

Мужчины регулярно заполняли анкеты, в которых рассказывали о рационе, физической активности и вредных привычках. Помимо этого, их расспрашивали об истории болезней, образовании и семье.

В результате, анализ данных показал, что при регулярном употреблении даже небольшого количества грибов риск болезни снижается на 8%. Причем результат не зависит от того, сколько мяса, овощей и молочной продукции ест человек, пишут «Известия».

При этом нужно помнить, что есть несъедобные грибы все же не стоит. Ранее сообщалось, что в Дуванском районе Башкирии семь человек попали на больничные койки после отравления грибами. Среди них трое детей.