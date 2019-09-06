Две семьи отравились грибами в Башкирии

В Дуванском районе Башкирии семь человек попали на больничные койки после отравления грибами. Среди них трое детей.

По данным СМИ, две семьи с детьми собрали грибы в лесу. Затем, видимо, одна из хозяек невнимательно их перебрала, приготовила пирог и накормила им семью, родственников и друзей.

В итоге всех доставили в Месягутовскую центральную районную больницу - в терапевтическое, детское и инфекционное отделения.

Сейчас, пишет Интерфакс, все семеро находятся в нормальном состоянии.

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