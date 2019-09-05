Школьников в Липецкой области накормили рисом с червями
В городе Задонск в Липецкой области детей в школьной столовой накормили рисом с червями. После того, как один из детей сообщил об этом маме, та направилась в прокуратуру.
Инцидент произошел в школе №2. После обращения шокированной родительницы, оперативники и специалисты Роспотребнадзора в срочном порядке выехали в образовательное учреждение. В рисе, предназначенном для питания детей, действительно обнаружились черви.
Сколько детей успели насытиться в школьной столовой пока неизвестно.
Как сообщает Росбалт, горячее питание в школе организовано одной из липецких компаний. Ее ждет проверка.
Ранее школьники в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в супе загадочные «щупальца».
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!