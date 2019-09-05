Школьников в Липецкой области накормили рисом с червями

В городе Задонск в Липецкой области детей в школьной столовой накормили рисом с червями. После того, как один из детей сообщил об этом маме, та направилась в прокуратуру.

Инцидент произошел в школе №2. После обращения шокированной родительницы, оперативники и специалисты Роспотребнадзора в срочном порядке выехали в образовательное учреждение. В рисе, предназначенном для питания детей, действительно обнаружились черви.

Сколько детей успели насытиться в школьной столовой пока неизвестно.

Как сообщает Росбалт, горячее питание в школе организовано одной из липецких компаний. Ее ждет проверка.

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