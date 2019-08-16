Названа причина попадания мяса с «щупальцами» в школьный суп
Мясо с белыми отростками, найденное в супе учениками в поселке Юргамыш Курганской области, оказалось в тарелке из-за недостаточного контроля на производстве. Поставки тушенки курганского мясокомбината прекращены.
Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Консервы в школу поставлял мясокомбинат «Стандарт».
После инцидента с мастерами-технологами провели занятия. Но куски мяса с «щупальцами» могли встретиться и в других консервах, пишет Lenta.ru.
Полуфабрикат поставлялся в Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Московскую области, а также в Красноярский и Хабаровский края.
В начале февраля школьники распространили фотографию с мясом, напоминающим личинки или щупальца. Проверкой инцидента занимался региональный Следственный комитет.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!