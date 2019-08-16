Названа причина попадания мяса с «щупальцами» в школьный суп

Мясо с белыми отростками, найденное в супе учениками в поселке Юргамыш Курганской области, оказалось в тарелке из-за недостаточного контроля на производстве. Поставки тушенки курганского мясокомбината прекращены.

Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Консервы в школу поставлял мясокомбинат «Стандарт».

После инцидента с мастерами-технологами провели занятия. Но куски мяса с «щупальцами» могли встретиться и в других консервах, пишет Lenta.ru.

Полуфабрикат поставлялся в Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Московскую области, а также в Красноярский и Хабаровский края.

В начале февраля школьники распространили фотографию с мясом, напоминающим личинки или щупальца. Проверкой инцидента занимался региональный Следственный комитет.