Мясо с «щупальцами» в школьном супе заинтриговало следователей

Мясо с «щупальцами» в школьном супе заинтриговало следователей

Учащиеся школы в поселке Юргамыш Курганской области во время обеда в столовой нашли мясо с белыми отростками, напоминающими щупальца или личинки. Региональный Следственный комитет начал проверку.

Фотография школьного обеда распространилась в Сети. Пользователи предполагают, что находка – часть ротовой полости коровы, которая идет в собачий корм и не предназначена для употребления человеком.

В школе заявили Lenta.ru, что 18 февраля, когда было сделано фото, обед готовили из тушенки Курганского мясокомбината. Представитель школы отметила, что продукция перед подачей детям проверяется. Жалоб со стороны родителей или детей в тот день не было.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором детям в школьной столовой давали кашу из макарон.

* Фотография из социальных сетей

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