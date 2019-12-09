Ученые предупредили землян о появлении гигантских зон смерти

Ученые из Международного союза охраны природы и природных ресурсов опубликовали доклад, в котором говорится о появлении гигантских зон смерти — непригодных для жизни участков Мирового океана. Это угрожает таким крупным видам, как рыба-меч, акула и тунец.

Установлено, что океан теряет кислород из-за глобального изменения климата. С 1950 года содержание кислорода в воде упало на 2%, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, сократился в 4 раза.

Специалисты отмечают, что 60 лет назад гипоксия наблюдалась в 45 районах Мирового океана, а в 2011 — уже в 700, пишет Lenta.ru.

Прогноз ученых пессимистичен — к 2100 году потепление воды из-за стоков удобрений и сжигания ископаемого топлива снизит уровень кислорода на 3-4%. В результате увеличатся зоны, где от гипоксии не смогут выживать морские организмы.

Ранее ученые определили три этапа старения человека: 34 года, 60 и 78 лет.

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