Ученые предсказали падение интеллекта на 50% из-за экологии

Ученые предсказали падение интеллекта на 50% из-за экологии

Фото: Pixabay

К 2100 году падение интеллекта человечества составит от 25% до 50%. На интеллектуальные способности людей будет негативно влиять повышенное содержание в атмосфере углекислого газа.

К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США). Они провели эксперименты с целью выяснить, как увеличение концентрации газа влияет на умственные способности.

Раньше решить проблему можно было простым проветриванием. В то же время оставался неизвестным эффект, оказываемый свежим воздухом с высоким содержанием углекислого газа.

Ученые рассмотрели два варианта: уменьшение количества выбрасываемого парникового газа и сохранение уровня выбросов. Оказалось, что умственные способности детей снижаются в обоих случаях. В лучшем случае падение интеллекта составит 25%, в худшем — 50%, передает Lenta.ru.

Ранее ученые узнали, что динозаврам грозило вымирание до падения астероида на Землю.

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