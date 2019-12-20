До удара астероида динозаврам грозило вымирание от ртути

Ученые из университета штата Мичиган в США выяснили, что динозаврам грозило вымирание еще до падения астероида 66 млн лет назад. Перед их гибелью действовал другой не учтенный смертоносный фактор – рост содержания ртути в атмосфере Земли.

Специалисты проанализировали древние окаменелости моллюсков и зафиксировали в них глобальное увеличение ртути и углекислого газа. Окаменелости позволили понять, что высокотоксичный материал мог распространиться во время крупных извержений вулканов на плато Декан на территории современной Индии.

При попадании в океан ртуть поглощается фитопланктоном, который поедают моллюски. Накапливание ртути в воде и растениях могло привести к отравлению динозавров и к сокращению популяции, а потом и к вымиранию.

Ртутные аномалии впервые были найдены в останках живых существ, а не в отложениях. Это позволило ученым создать гипотезу, что вымирание произошло до падения астероида, пишет «Хайтек».

Ранее ученые обнаружили самых древних предков пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения динозавров.

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