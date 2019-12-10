Предки пингвинов заняли место динозавров и перестали летать

Группа австралийских, новозеландских и американских ученых нашла самых древних предков современных пингвинов, эволюция которых началась после исчезновения динозавров. После катастрофы 66 миллионов лет назад пингвины утратили способность летать и научились плавать.

Древнейший вид пингвинообразных нашли на острове Чатем в южной части Тихого океана. Его назвали Kupoupou stilwelli, что на языке местного народа мориори означает «ныряющая птица».

Установлено, что этот вид проживал на территории 62,5-60 миллионов лет назад. Он был больше современных королевских пингвинов и мог ходить по земле.

Это первый пингвин с современными пропорциями тела и строением задних конечностей, пишет РИА Новости. До них жили пингвины весом более 100 килограммов и размером с человека.

Новое открытие позволило заполнить недостающие звенья эволюции. Ученые пришли к выводу, что небольшие пингвины были родоначальниками ныне живущих видов. Со временем гигантские виды могли исчезнуть, а остальные расселились по территориям Южного полушария.

Ранее ученые предупредили о появлении гигантских зон смерти.

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