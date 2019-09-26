Ученые открыли неожиданную опасность пакетированного чая

Канадские ученые выявили опасное для здоровья свойство чайных пакетиков. Специалисты проверили на живых организмах пагубное влияние пакетированного напитка.

Ученые брали пластиковые чайные пакетики. Оказалось, что при нагревании до 95 градусов они выделяют миллиарды пластиковых частиц в одну чашку.

Таким образом, если оставить пакетик на пять минут, то за это время в воде будет 11,6 млрд частиц.

Поместив в воду с чаем водяных блох, ученые подтвердили, что пластик проникает в организм, пишет Lenta.ru. Пока специалисты не выяснили, какой потенциальный вред он может принести человеку.

Ранее Роскачество назвало марки чая с плесенью и кишечной палочкой.