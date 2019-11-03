Ученые опровергли пользу каннабиса при депрессии

Препараты на основе каннабиса могут обострять симптомы психических расстройств, заявили сотрудники Национального центра исследований наркотиков и алкоголя при Университете Нового Уэльса.

Специалисты проанализировали 83 исследования, которые проводились на протяжении последних 40 лет. В них приняли участие 3000 человек.

Однако весомых аргументов в пользу положительного действия каннабиноидов в работах, посвященных депрессии, тревожным расстройствам, синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), синдрому Туретта, посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) и психозам, ученые так и не обнаружили.

«Мы обнаружили, что нет высококачественных данных для надлежащей оценки эффективности и безопасности каннабиноидов по сравнению с плацебо, и, пока не будет результатов рандомизированных контролируемых исследований, невозможно составить клинические руководства по их применению при психических расстройствах», — приводит слова Луизы Дегенхардт Газета.ру.

Исследователи сошлись во мнении, что нередко препараты на основе каннабиса лишь способствуют ухудшению состояния пациента.

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