Ультрафиолетовое излучение меняет состав бактерий кишечнике организма. Ученые считают, что солнце защищает организм.

Согласно исследованию учёных, ультрафиолетовое излучение солнца стимулирует производство в организме витамина D. Именно он отвечает за иммунитет организма.

Без солнечного света люди подвергаются риску идиопатических (возникающих без видимых причин) воспалительных заболеваний кишечника, рассеянного склероза и других, пишет «РИА Новости».

А вот орехи, наоборот, имеют негативный эффект на кишечник. Килограмм орехов в день очень опасен для организма. У человека может развиться непроходимость кишечника, что может привести к смерти.