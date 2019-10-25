Солнце поможет микрофлоре кишечника
Ультрафиолетовое излучение меняет состав бактерий кишечнике организма. Ученые считают, что солнце защищает организм.
Согласно исследованию учёных, ультрафиолетовое излучение солнца стимулирует производство в организме витамина D. Именно он отвечает за иммунитет организма.
Без солнечного света люди подвергаются риску идиопатических (возникающих без видимых причин) воспалительных заболеваний кишечника, рассеянного склероза и других, пишет «РИА Новости».
А вот орехи, наоборот, имеют негативный эффект на кишечник. Килограмм орехов в день очень опасен для организма. У человека может развиться непроходимость кишечника, что может привести к смерти.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!